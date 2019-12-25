В Петербурге кандидата в депутаты ЗакСа от "Яблока" Юрия Багрова задержали полицейские

По словам правоохранителей, Багров был задержан для "дачи объяснений".

В воскресенье, 5 сентября, в Выборгском районе Петербурга задержали кандидата в депутаты Заксобрания от партии "Яблоко" по округу № 5 Юрия Багрова. Об этом сообщил Борис Вишневский, руководитель фракции "Яблоко" в городском парламенте, в своем Telegram.

У станции метро "Озерки" Юрий Багров раздавал агитационные листовки и рассказывал о своей предвыборной кампании. Его задержали четверо полицейских и увезли в 58-й отдел полиции. По словам правоохранителей, Багров был задержан для "дачи объяснений".

Ждут сотрудницу 59 отдела "более компетентную по митингам" Участковый 58 отдела — человек совершенно нормальный. Возможно, просто не охота мараться. Очень просят нас самих баннеры в отдел привезти, — написал Багров в своем Twitter из отдела полиции.

Ранее в Петербурге задержали директора фестиваля "День Д" и участников.

Фото: Facebook / Юрий Багров