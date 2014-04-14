В Петербурге задержали директора фестиваля "День Д" и участников

В Петербурге 4 сентбяря руководителя проекта памяти Сергея Довлатова "День Д" Анастасию Принцеву и участников задержали на фестивале. Об этом сообщает ТАСС.
Задержанным вменяется организация массового пребывания и передвижения граждан в публичных местах, повлекших нарушение общественного порядка.
По словам Принцевой, она вместе с адвокатом и двумя коллегами находится в отделении полиции.
Напомним, 4 августа в Северной столице проходит ежегодный фестиваль "День Д". Корреспонденты Piter.tv побывали на мероприятии.
Фото: Piter.tv
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