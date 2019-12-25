Адвокаты сталкера просят смягчить статью за кислотную атаку в Петербурге

Адвокаты Сергея Михайлова, облившего кислотой бывшую девушку, добиваются переквалификации обвинения с покушения на убийство на причинение тяжкого вреда здоровью. В случае успеха максимальный срок для фигуранта снизится с 15 до 10 лет. Пострадавшая потеряла глаз и нуждается в длительном восстановлении.

В Санкт-Петербурге продолжается судебное разбирательство по делу Сергея Михайлова, который облил кислотой свою бывшую возлюбленную Анастасию. Как рассказал юрист потерпевшей Александр Передрук, обвиняемому инкриминируют покушение на убийство, однако защита настаивает на переквалификации статьи на нанесение тяжких телесных повреждений. Адвокаты утверждают, что умысла лишать жизни не было. Если суд согласится с этой версией, максимальное наказание для Михайлова сократится с 15 до 10 лет лишения свободы, пишет КП-Петербург.

Близкие пострадавшей отмечают, что Михайлов всегда стремился к публичности и мечтал о славе, пусть даже скандальной, чтобы о нём говорили по телевидению. По словам друзей Анастасии, мужчина преследовал её несколько месяцев: оставлял цветы у двери, пытался через подруг выяснить её адрес. После нападения он ещё около суток оставался на свободе и оставлял язвительные комментарии в социальных сетях девушки.

Сама Анастасия находится в больнице. У неё диагностировано 32 процента ожогов тела, преимущественно пострадали лицо, плечи, грудь, спина и руки. Врачи удалили левый глаз, правый видит неидеально, и офтальмологи продолжают лечение. На лице и губах остались тёмные рубцы от кислоты. Состояние пострадавшей оценивается как средней степени тяжести.

Впереди у девушки длительный процесс восстановления, включающий пересадку кожи и волос, а также дорогостоящее протезирование глаза. Она долго не сможет работать из-за слабости и сильных болей. На лечение уже собрано почти 1,5 миллиона рублей. Близкие открыли сбор средств, вся информация о поступлениях и тратах публикуется в группе поддержки в социальной сети.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга