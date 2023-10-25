Адвокаты рассказали об общении с Борисом Авакяном за несколько часов до смерти

Бывший сотрудник Росреестра Борис Авакян незадолго до смерти находился в консульстве Армении в Санкт-Петербурге и общался по телефону с адвокатами, обсуждая стратегию защиты по уголовному делу. Об этом сообщают "Известия".
Адвокат Наталья Черникова сообщила, что беседовала с Борисом Авакяном по телефону за несколько часов до его смерти в здании генерального консульства Армении в Санкт-Петербурге. Юрист выразила сомнения, что он мог покончить с собой, отмечая, что клиент был глубоко религиозным и рассудительным человеком.
Кроме того, за пару часов до смерти Авакян разговаривал по телефону с другим адвокатом Константином Тарасенко примерно в 02:30. В разговоре обсуждалась дальнейшая стратегия защиты по уголовному делу.
Ранее сообщалось, что экс-чиновник Росимущества Авакян скончался в Петербурге.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все