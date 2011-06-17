Правоохранительные органы опровергли слухи о недопуске СКР к телу Бориса Авакяна

Следственный комитет продолжает работу в консульстве Армении.

Сотрудники Следственного комитета РФ, включая криминалистов, продолжают осмотр консульства Республики Армения на Большом проспекте Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Там было обнаружено тело бывшего замглавы управления Росреестра Бориса Авакяна, который ранее сбежал из Кронштадтского районного суда.

Ранее СМИ сообщали о якобы недопуске следственной группы в здание консульства, что вызвало слухи об инсценировке смерти Авакяна. Эти сведения опровергли источники в правоохранительных органах, передает "Ъ-СПб".

Утром 24 сентября отдельные издания утверждали, что экс-чиновник заперся в туалете и покончил с собой. В сети появились фотографии тела Авакяна с видимыми следами крови, однако официальных комментариев на момент публикации не поступало.

Консульство, расположенное в доме 57/15 на Большом проспекте В.О., сегодня не принимает граждан.

Авакян сбежал из суда в Кронштадте во время перерыва. В России он проходит по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей. Ранее он нарушил условия домашнего ареста, после чего находился в Париже и Ереване. Несмотря на контракт с Минобороны РФ, он отказался направляться в зону проведения спецоперации.

Фото: Piter.TV