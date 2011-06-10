Экс-замглавы Росреестра сбежал из Кронштадтского суда на перерыве

Борис Авакян покинул Кронштадтский суд во время перекура.

Бывший заместитель главы Росреестра Борис Авакян сбежал из Кронштадтского районного суда Санкт-Петербурга во время заседания. Об этом сообщает 47news.

Мужчину доставили в суд под конвоем военной полиции 23 сентября. Около 15.00 он попросил выйти покурить в перерыве заседания и скрылся на автомобиле. На заседании должны были рассмотреть вопрос о мере пресечения.

Авакяна подозревают в незаконном пересечении границы и легализации преступных доходов. Кроме того, его разыскивают силовые структуры Армении по аналогичным статьям.

В четверг, 18 сентября, мужчину задержали в центре Петербурга, до этого он заявлял о намерении отправиться для участия в специальной военной операции. Известно, что в 2016 году он уже покидал место содержания под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что в Петербурге недавно уже была раскрыта крупная сеть нелегальной занятости мигрантов, связанная с консалтинговой компанией. Сейчас следствие проверяет, может ли новая история быть частью той же схемы.

Фото: Piter.TV