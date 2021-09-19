Экс-чиновник Росимущества Авакян скончался в Петербурге

В здании консульства Армении в Петербурге обнаружили тело 43-летнего бывшего чиновника Росимущества Ленобласти Бориса Авакяна. Об этом пишет 24 сентября tg-канал "112".
По предварительным данным, Авакян скончался в уборной, его нашли без сознания. Ранее мужчину задержали на Таврической улице, он был объявлен в федеральный розыск. Погибшего обвинили в незаконном пересечении границы и легализации доходов, полученных преступным путем.
После задержания Авакян сбежал из Кронштадтского суда: гражданин Армении попросил выйти покурить в перерыве заседания и скрылся на автомобиле. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге скончалась писательница Татьяна Горичева.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все