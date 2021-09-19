  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Экс-чиновник Росимущества Авакян скончался в Петербурге
Сегодня, 9:20
164
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Экс-чиновник Росимущества Авакян скончался в Петербурге

0 0

Ранее мужчину задержали на Таврической улице, он был объявлен в федеральный розыск.

В здании консульства Армении в Петербурге обнаружили тело 43-летнего бывшего чиновника Росимущества Ленобласти Бориса Авакяна. Об этом пишет 24 сентября tg-канал "112". 

По предварительным данным, Авакян скончался в уборной, его нашли без сознания. Ранее мужчину задержали на Таврической улице, он был объявлен в федеральный розыск. Погибшего обвинили в незаконном пересечении границы и легализации доходов, полученных преступным путем. 

После задержания Авакян сбежал из Кронштадтского суда: гражданин Армении попросил выйти покурить в перерыве заседания и скрылся на автомобиле. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге скончалась писательница Татьяна Горичева. 

Фото: Piter.TV 

Теги: борис авакян, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии