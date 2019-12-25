В Петербурге писательница философ Татьяна Горичева в возрасте 78 лет

Скончалась писательница Татьяна Горичева.

В Санкт-Петербурге на 79-м году жизни умерла философ, писательница и защитница прав животных Татьяна Горичева. Ее смерть подтвердил "Русский ПЕН-центр".

О кончине сообщил литературовед Александр Чанцев, опубликовавший в интернете их совместное фото, сделанное около месяца назад в больнице. По его словам, Горичева в последние годы тяжело болела.

Она родилась в Ленинграде и начала карьеру как технический переводчик, после чего занялась философией и религиозной мыслью. Её лекции читали в университетах Европы и США. Во время проживания в Париже она основала издательство "Беседа".

Помимо философской деятельности, Горичева активно выступала за защиту животных. Её труды и общественная деятельность сделали её заметной фигурой как в научной, так и в правозащитной среде.

Фото: Piter.tv