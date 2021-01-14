В Петербурге задержан экс-чиновник Росимущества Ленобласти Борис Авакян

Экс-чиновника Росимущества Ленобласти нашли и арестовали в центре Петербурга.

В центре Санкт-Петербурга сотрудники полиции задержали экс-чиновника Росимущества Ленинградской области Бориса Авакяна, находившегося в федеральном розыске.

Борис Авакян, бывший чиновник Росимущества Ленинградской области, был задержан 17 сентября у дома 11 на Таврической улице в Петербурге. 43-летний гражданин Армении числится в федеральном розыске. По данным источника, правоохранительные органы Армении обвиняют Авакяна в незаконном пересечении границы и легализации доходов, полученных преступным путем. После задержания его доставили в отдел полиции. В ближайшее время ожидается взаимодействие с представителями правоохранительных органов Еревана.

В 2021 году Авакяна уже задерживали в Петербурге — тогда в одном из ресторанов Петроградского района. Следствие утверждало, что он создал преступную группу, которая ввозила в Россию технику под видом дешевых строительных материалов.

Ранее сообщалось, что в Петербурге недавно уже была раскрыта крупная сеть нелегальной занятости мигрантов, связанная с консалтинговой компанией. Сейчас следствие проверяет, может ли новая история быть частью той же схемы.

Фото: Piter.TV