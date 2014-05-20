Путин провел встречу с главой Росимущества

Президенту доложили о поступлениях в государственный бюджет за минувший год.

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Росимущества Вадимом Яковенко. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Главе государства доложили о поступлениях в государственный бюджет за минувший год. Яковенко отметил, что план работы Росимущества в 2025 году был исполнен в полном объеме. По его словам, в казну России удалось обеспечить поступление 638 млрд рублей.

Глава Росимущества отметил, что большую часть этих денег составляют дивиденды, которые платят все компании с государственным участием. Также само агентство смогло привнести в доход страны 116 млрд рублей. Эти деньги были получены от приватизации, аренды и продажи земли, а также аренды казны.

Ранее мы сообщали, что Путин провел встречу с главой Северной Осетии.

Видео: официальный сайт президента России