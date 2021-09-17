В Армении возбудили уголовное дело после гибели Бориса Авакяна

Следствие Армении расследует дело о доведении до самоубийства.

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по факту смерти экс-чиновника Бориса Авакяна, тело которого было обнаружено в здании консульства республики в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу армянского ведомства.

Уголовное производство инициировано по статье "доведение до самоубийства путем угроз, жестокого обращения или унижения достоинства". Тело Авакяна было найдено 24 сентября.

С 23 сентября Борис Авакян, являвшийся обвиняемым по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей, покинул здание суда в Кронштадте. После этого он скрылся на территории консульства Армении, имея гражданство этой страны. Авакян сообщил о намерении добиваться экстрадиции. На родине он также объявлен в розыск по статьям о незаконном пересечении границы и отмывании денег.

Ранее адвокаты рассказали об общении с Борисом Авакяном за несколько часов до смерти.

Фото: Википедия