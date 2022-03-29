Тело Авакяна для установления причины смерти вскроют судмедэксперты Петербурга

Напомним, бывший чиновник сбежал из Кронштадтского суда.

Тело экс-чиновника Росимущества Ленобласти Бориса Авакяна направили на судебно-медицинскую экспертизу. Ранее его нашли в здании консульства Армении в Петербурге, пишет "Бриф24".

Эксперты проведут вскрытие, чтобы определить причину смерти. Напомним, бывший чиновник сбежал из Кронштадтского суда, ему планировали избрать меру пресечения по делу о неуплате таможенных сборов на сумму свыше 4,2 млрд рублей.

Авакян владел крупным таможенным брокером и проходил фигурантом многолетнего расследования. В августе он подписал контракт для участия в СВО, из-за чего его временно освободили из-под стражи. Позже процесс возобновили.

Фото: Piter.TV