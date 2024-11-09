Геймплейный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 детально раскрыл боевую систему в игре

Игра выйдет в свет 20 ноября.

Игровой портал IGN представил в социальных сетях геймплейный трейлер готовящейся к выходу компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Ролик на YouTube-канале длится более трех минут. Он посвящен выживанию персонажей в Зоне, управление инвентарем, исследованию локаций, сражениям с противниками и кастомизации оружия у местных торговцев. В видеоролике создатели акцентируют внимание аудитории на том, что каждое оружие в проекте будет иметь уникальные характеристики и стиль стрельбы, а его эффективность зависит от расстояния до противников и их брони. Различные модификации позволят адаптировать стрелковое оружие под различные ситуации и изменяющиеся условия боя.

Напомним, что официальный выход игры в свет запланирован на 20 ноября для персональных компьютеров и консолей Xbox Series X/S. Ожидается, что разработчики больше не станут переносить дату релиза проекта, релиз которого изначально должен был произойти в апреле 2022 года. С первого дня выхода проекта в свет S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl будет бесплатно доступна подписчикам стримингового сервиса Game Pass.

Вышел трейлер фильма "Легенды наших предков".

Фото и видео: YouTube / IGN