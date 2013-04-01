В Петербурге стартовал ежегодный фестиваль “День Д”

Улица Рубинштейна, на которой жил Довлатов почти всю жизнь, превратилась в литературную. Здесь появились таблички с цитатами писателя.

В пятницу, 3 сентября, Сергею Довлатову исполнилось бы 80 лет. В день юбилея писателя в Петербурге начался фестиваль "День Д". В этом году торжество открыли рядом с домом литератора на улице Рубинштейна.

Уже утром горожане возложили цветы к подножию памятника Довлатову. Организаторы фестиваля поставили на стол, где находится легендарная печатная машинка "Ундервуд", рюмку водки, ленинградские конфеты и сезонные цветы. Атрибуты создают атмосферу советского времени, погружают в довлатовскую реальность.

Улица, где с 1944 по 1972 год жил писатель, превратилась в литературную. На стенах появились таблички с цитатами из книг Сергея Довлатова. Прохожие и гости фестиваля с любопытством читали строчки из его рассказов. Удивлялись они чемоданам с яблоками, которые организаторы фестиваля положили рядом с памятниками.

День рождения Сергея Донатовича - это 3-е сентября. Это время, когда с деревьев падают осенние яблоки. Сергей Донатович был человеком, встроенным в жизнь Ленинграда. Мы стараемся явные символы этого города считывать. У нас цветы сезонные и яблоки, которые падают с городских яблонь. Анастасия Принцева, руководитель фестиваля "День Д"

Появились на улице Рубинштейна и стенды с афишами. На информационных досках горожане и гости города могут ознакомиться с программой фестиваля. Руководитель отметила, что до 5 сентября в городе проведут свыше 40 мероприятий, посвященных Сергею Довлатову. Обещают лекции, экскурсии, мастер-классы, чтения, музыкальные концерты и спектакли. Если прийти к памятнику писателя не получится, афишу можно изучить и на сайте фестиваля.

Под столом, на котором стоит машинка "Ундервуд", установили и временный памятник любимой собаке Довлатова - Глаше. Животное стало героем рассказов писателя.

Довлатов очень нежно относился к своему фокс-терьеру. Друзья Довлатова вспоминают, что с ней гулял очень часто. Например, Рейн вспоминает, что Довлатов утром, накинув плащ, в одних тапочках с Глашей, ее выгуливал… Вместе с Глашей шел к Рейну обсуждать текущие вопросы литературоведения. Глашу он вывез из страны. Татьяна Мучник, экскурсовод фестиваля "День Д"

Отметим, что фестиваль памяти Сергея Довлатова проходит с 3-5 сентября с 2016 года. Большинство мероприятий в этот период можно посетить бесплатно.

Материал подготовили Мария Поликарпова и Дарья Абуталипова.

Ранее на Piter.tv: стала известна программа фестиваля "День Д".