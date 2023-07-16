В Ростовской области задержали подозреваемого в хищении денежных средств вкладчиков

В Ростовской области сотрудники полиции задержали подозреваемого в хищении денежных средств вкладчиков. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, злоумышленники создали кредитно-потребительский кооператив, который с 2018 по 2025 год функционировал по принципу финансовой пирамиды. Они заключали с гражданами договоры о передаче на определенный срок личных сбережений, обещая доход от финансовых операций в размере от 13,5 до 34% годовых. С осени 2025-го выплаты по вкладам прекратились, а мошенники перестали выходить на связь.

Полицейские задержали руководителя, главного бухгалтера и троих работников кооператива. В результате их противоправной деятельности пострадало несколько сотен человек. Суммарный ущерб превышает 60 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Видео: МВД России