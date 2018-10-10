В Москве задержан пассажир метро, избивший человека бутылкой. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел в вагоне поездка, следовавшего от станции "Курская". Сообщается, что 62-летний житель столицы несколько раз ударил стеклянной бутылкой по голове другого пассажира метро, который сделал ему замечание о недопустимости распития спиртных напитков в общественном месте.

Пострадавший с ушибами обратился в медицинское учреждение. Сотрудники патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене задержали злоумышленника. В ходе допроса он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Возбуждено уголовное дело.

Видео: ГУ МВД России по Москве