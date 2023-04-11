Когда вымогатели освободились из мест лишения свободы, оперативники задержали их, после чего по ходатайству следствия вновь были заключены под стражу.

Полицейские Кубани уличили троих рецидивистов в вымогательстве 3 млн рублей у сокамерника. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данным следствия, в 2023 году фигуранты, будучи обвиняемыми по другим уголовным делам о вымогательстве и мошенничестве, систематически требовали от сокамерника денежные средства под предлогом пополнения "воровского общака" и дальнейшего покровительства с их стороны. В случае отказа они угрожали физической расправой.

Родственники потерпевшего, опасаясь за его безопасность, перевели в общей сложности 3 млн рублей на подконтрольные злоумышленникам счета. Когда вымогатели освободились из мест лишения свободы, оперативники задержали их, после чего по ходатайству следствия вновь были заключены под стражу. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

