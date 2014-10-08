В Петербурге мужчина выстрелил в полицейского при задержании

В Пушкинском районе Петербурга возбуждено уголовное дело о применении насилия к представителю власти. Как сообщили в следственном комитете, инцидент произошел при задержании мужчины, которого разыскивали по подозрению в убийстве в Красном Селе.
Когда правоохранители обнаружили подозреваемого в Пушкине и попытались задержать, тот оказал активное сопротивление. Злоумышленник произвел не менее двух выстрелов из травматического пистолета, попав оперуполномоченному в грудь.
В результате нападения сотрудник полиции получил непроникающее ранение грудной клетки. Несмотря на оказанное сопротивление, злоумышленника удалось задержать. В настоящее время следственные органы проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Ранее полиция задержала троих мужчин за кражу Hyundai в Буграх.
