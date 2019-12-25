Стал известен порядок партий в бюллетене на выборах в ЗакС Петербурга

Жеребьёвка состоялась 16 августа.

В понедельник, 16 августа, Санкт-Петербургская избирательная комиссия провела жеребьевку. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу Горизбиркома. Стало известно, как расположены партии в бюллетене для голосования на выборах в Законодательном собрание Петребурга.

На первом месте расположилась партия "Новые люди", следом за ней идет "Единая Россия", на третьей позиции находится "Яблоко". На четвертой строчке расположилась ЛДПР, на пятой – "Справедливая Россия". В этот список также вошли КПРФ, РПСС и "Партия Роста".

Ранее Центральный избирательный комитет России определил порядок партий в бюллетене на грядущих выборах в Государственную Думу. Всего в данный перечень входят 14 политических объединений. В первую пятерку вошли партии КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, а также "Новые люди" и "Единая Россия".

Ранее мы писали, что Горизбирком надеется на активность петербуржцев на осенних выборах.

Фото: pikabu.ru