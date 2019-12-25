Горизбирком надеется на активность петербуржцев на осенних выборах

Выборы в Госдуму и в Законодательное собрание пройдут 17,18 и 19 сентября.

Глава городской избирательной комиссии Наталья Чечина рассчитывает на активность петербуржцев на осенних выборах. Об этом она рассказала в ходе пресс-конференции 5 августа. Чечина надеется, что до 40% от общего количества избирателей появятся на участках.

Известно, что для проведения выборов Петербург поделят на 33 округа, из них 25 будут адаптированы для выборов в Законодательное собрание и 8 – в Государственную думу. Проголосовать петербуржцы смогут не только по месту регистрации. "Прикрепиться" к другому участку можно двумя способами: подать заявление лично в МФЦ или подать заявление на сайте Госуслуг. Это можно сделать в период со 2 августа до 13 сентября 2021-го года.

Чечина добавила, что во время проведения выборов для петербуржцев будет доступна система "Мобильный избиратель". Она позволяет проголосовать по месту нахождения.

Ранее эксперт прокомментировал создание приложения "Мобильный наблюдатель".

Фото: pikabu.ru