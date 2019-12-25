Петербуржцы могут проголосовать за кандидатов в депутаты Госдумы по месту нахождения

Для изменения участка нужно подать заявление в МФЦ.

Петербуржцы могут выбрать избирательный участок для голосования за кандидатов в депутаты Госдуму по месту жительства, а не месту регистрации. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГКУ "МФЦ".

"Прикрепиться" к другому участку можно двумя способами: подать заявление лично в МФЦ или подать заявление на сайте Госуслуг. Это можно сделать в период со 2 августа до 13 сентября 2021-го года. Сами выборы пройдут 19 сентября.

Большинство МФЦ работает с 9 до 21 часа. При себе нужно иметь только паспорт. Услуга предоставляется как без предварительной записи по экстерриториальному принципу вне зависимости от регистрации заявителя по месту жительства, месту пребывания либо ее отсутствия, так и по предварительной. В голосовании могут принять участие граждане, которым на 19 сентября будет 18 лет. "Отозвать" заявление также будет можно и выбрать новый участок.

Чтобы подать заявление на Госуслугах, учетная запись должна быть подтвержденной.

Для голосования за кандидатов в ЗакС система "Мобильный избиратель" в Петербурге не будет работать. В данном случае можно будет проголосовать только по месту регистрации. Глава ЦИК Элла Памфилова была недовольна, что от системы решили отказаться.

Фото: СПб ГКУ "МФЦ"