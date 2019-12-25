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Петербуржцы могут проголосовать за кандидатов в депутаты Госдумы по месту нахождения
Сегодня, 10:57
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Петербуржцы могут проголосовать за кандидатов в депутаты Госдумы по месту нахождения

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Для изменения участка нужно подать заявление в МФЦ.

Петербуржцы могут выбрать избирательный участок для голосования за кандидатов в депутаты Госдуму по месту жительства, а не месту регистрации. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГКУ "МФЦ".

"Прикрепиться" к другому участку можно двумя способами: подать заявление лично в МФЦ или подать заявление на сайте Госуслуг. Это можно сделать в период со 2 августа до 13 сентября 2021-го года. Сами выборы пройдут 19 сентября. 

Большинство МФЦ работает с 9 до 21 часа. При себе нужно иметь только паспорт. Услуга предоставляется как без предварительной записи по экстерриториальному принципу вне зависимости от регистрации заявителя по месту жительства, месту пребывания либо ее отсутствия, так и по предварительной. В голосовании могут принять участие граждане, которым на 19 сентября будет 18 лет. "Отозвать" заявление также будет можно и выбрать новый участок. 

Чтобы подать заявление на Госуслугах, учетная запись должна быть подтвержденной. 

Для голосования за кандидатов в ЗакС система "Мобильный избиратель" в Петербурге не будет работать. В данном случае можно будет проголосовать только по месту регистрации. Глава ЦИК Элла Памфилова была недовольна, что от системы решили отказаться. 

Фото: СПб ГКУ "МФЦ"

Теги: выборы, голосование, госдума, мфц
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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