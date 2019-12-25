В ЦИК раскритиковали Петербург за отказ от "Мобильного избирателя"

Механизм позволил бы принять участие в выборах большему количеству людей.

Глава Центрального избирательного комитета Элла Памфилова недовольна тем, что в Петербург не будет применять на выборах систему "Мобильный избиратель". По ее словам, Северная столица стала единственным регионом России, который отказался. Заседание ЦИК прошло во вторник, 25 мая.

Памфилова сказала, что это "грустно и печально". При это электронное голосование Петербургу придется ввести, так как вскоре оно будет использоваться по всей стране.

К многодневному голосованию депутаты подошли иначе.

Механизм "Мобильный избиратель" дает возможность избирателю проголосовать в случае, если место его нахождения в день голосования не совпадает с местом его регистрации. Для этого нужно подать заявление на сайте Госуслуг, либо в МФЦ, либо в территориальную избирательную комиссию или участковую избирательную комиссию.

Фото: сайт Центральной избирательной комиссии