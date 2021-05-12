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ЗакС Петербурга одобрил законопроект о трехдневном и придомовом голосовании

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Депутаты оппозиционных партий инициативу раскритиковали.

Депутаты Законодательного собрания одобрили в первом чтении большинством голосов многодневное голосование. Не все парламентарии были "за". Парламентарий Борис Вишневский уверен, что это приведет к фальсификациям.

Документ на рассмотрение внес комитет по законодательству. При многодневном голосовании оно будет проводиться в несколько дней, но не более трех. 

Кроме того, согласно законопроекту, голосование можно будет организовывать на придомовых территориях и на территориях общего пользования. При голосовании по поправкам в Конституцию такое голосование уже практиковалось. 

Окончательное решение будет за Санкт-Петербургской городской избирательной комиссией. 

В конце апреля Уполномоченный по правам человека Петербурга рекомендовал ЦИК отказаться от многодневного голосования, так как это может привести к фальсификациям. 

Видео: YouTube / Фракция ЯБЛОКО в Законодательном собрании СПб

Теги: выборы, голосование, многодневное голосование
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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