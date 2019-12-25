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Уполномоченный по правам человека Петербурга рекомендовал ЦИК отказаться от многодневного голосования
Сегодня, 12:27
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nadezhda_sib

Уполномоченный по правам человека Петербурга рекомендовал ЦИК отказаться от многодневного голосования

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Александр Шишлов считает, что это может вновь привести к нарушениям.

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов рекомендовал главе ЦИК отказаться от трехдневного голосования в 2021 году. Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена Александра Шишлова.

В обращении говорится о том, что опыт проведения многодневного голосования в 2020 году оказался негативным. Напомним, летом россияне голосовали по поправкам в Конституцию РФ. Тогда было выявлено, что за граждан голосовали неустановленные лица, бюллетени проголосовавших до дня голосования хранились в переносных ящиках, не соблюдался установленный порядок голосования на придомовых территориях и так далее. 

В 2021 году будут проходить выборы в Госдуму и ЗакС Петербурга. Если голосование будет многодневным, можно будет отдать свой голос в один из трех дней. 

Фото: ВКонтакте / Живем на Васильевском | Васильевский остров / Алексей Волков

Теги: многодневное голосование, омбудсмен, цик
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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