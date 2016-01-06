Памфилова доложила Путину о подготовке к выборам в Госдуму

Выборы снова могут быть многодневными.

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что Центризбирком не видит проблем в подготовке выборов в Госдуму. Об этом она сообщила в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным, информирует ТАСС.

Напомним, что выборы планируют провести 19 сентября 2021 года. По словам Памфиловой, в зависимости от ситуации с COVID-19 будет принято решение о том, в каком виде пройдет голосование – однодневное или на протяжении трех дней.

Я хочу сказать, что у нас нет никаких проблем - и благодаря вашей поддержке, и правительство идет навстречу. То есть исходя из тех вариантов, которые могут быть, у нас фактически все нормально. Элла Памфилова, председатель ЦИК

Отметим, что представитель думского комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров предположил, что на период многодневных выборов можно ввести нерабочие дн

Ранее Госдума отменила "день тишины" перед выборами.

Видео: kremlin.ru