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Памфилова: США попытаются дискредитировать сентябрьские выборы в РФ
Сегодня, 7:33
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lesjasap

Памфилова: США попытаются дискредитировать сентябрьские выборы в РФ

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Глава ЦИК рассказала о задачах по недопущению иностранного вмешательства в выборы в Госдуму.

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова считает, что США попытаются дискредитировать сентябрьские выборы в России. Об этом чиновница сообщила в интервью журналистам телеканала "Россия-24". По мнению спикера, Белый дом предпримет попытки доказать то, что предвыборная кампания в РФ ведется хуже, чем в Америке.

Прошли они, мягко говоря, как бы сказать так поприличнее, корректнее. Вы все видели, как они прошли: с какими казусами электоральными, потерей бюллетеней. ...Здесь очень много вопросов по поводу того, насколько голоса были адекватно отражены. Сейчас возникает необходимость доказать, что у нас может быть хуже, оттоптаться на наших выборах.

Элла Памфилова, глава ЦИК РФ

Эксперт напомнила, что вмешательство в российские выборы третьих стран произойдет неизбежно , поэтому этот вопрос является для ЦИК России вызовом. Памфилова заявила, что "неизбежность этого вмешательства" со стороны западных стран диктуется существующими отношениями с Москвой. В ЦИК готовятся "бить фактами" и разоблачать дезинформацию и отражению провокаций перед и после 19 сентября.

В Петербурге отозвали заявку в ЦИК на дистанционное электронное голосование.

Фото: Kremlin.ru

Теги: госдума, парламентские выборы, цик, элла памфилова
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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