Памфилова: США попытаются дискредитировать сентябрьские выборы в РФ

Глава ЦИК рассказала о задачах по недопущению иностранного вмешательства в выборы в Госдуму.

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова считает, что США попытаются дискредитировать сентябрьские выборы в России. Об этом чиновница сообщила в интервью журналистам телеканала "Россия-24". По мнению спикера, Белый дом предпримет попытки доказать то, что предвыборная кампания в РФ ведется хуже, чем в Америке.

Прошли они, мягко говоря, как бы сказать так поприличнее, корректнее. Вы все видели, как они прошли: с какими казусами электоральными, потерей бюллетеней. ...Здесь очень много вопросов по поводу того, насколько голоса были адекватно отражены. Сейчас возникает необходимость доказать, что у нас может быть хуже, оттоптаться на наших выборах. Элла Памфилова, глава ЦИК РФ

Эксперт напомнила, что вмешательство в российские выборы третьих стран произойдет неизбежно , поэтому этот вопрос является для ЦИК России вызовом. Памфилова заявила, что "неизбежность этого вмешательства" со стороны западных стран диктуется существующими отношениями с Москвой. В ЦИК готовятся "бить фактами" и разоблачать дезинформацию и отражению провокаций перед и после 19 сентября.

В Петербурге отозвали заявку в ЦИК на дистанционное электронное голосование.

Фото: Kremlin.ru