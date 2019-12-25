Памфилова предложила экс-главе избиркома Томской области стать советником председателя ЦИК

В ЦИК прокомментировал отставку Эльмана Юсупова.

Элла Памфилова предложила экс-главе избиркома Томской области стать советником председателя Центральной избирательной комиссии на общественных началах. Об этом чиновника заявила на заседании ЦИК, обращаясь с претенденту Эльману Юсупову по видеосвязи.

Много лет вы честно обеспечивали выборы в Томской области, создали здоровую избирательную систему в регионе и тяжелым трудом добились авторитета и доверия жителей области. Вклад ваш огромен, ваш пример достоин подражания. Элла Памфилова, глава ЦИК РФ

Глава комитета напомнила, что в ЦИК сожалеют об уходе чиновника с должности, но с уважением относятся к такому решению. Она добавила, что двери ЦИК для Юсупова всегда будут открыты.

Напомним, что Эльман Юсубов покинул пост главы избирательной комиссии Томской области. Он руководит региональным избирательным комитетом с 2008 года.

Памфилова заявила, что число политических партий в РФ сократилось за два года в два раза.

Фото: Kremlin.ru