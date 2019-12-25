ЦИК призвала регионы подавать заявки на онлайн-голосование

Элла Памфилова рассказала о критериях отбора.

Центральная избирательная комиссия России призвала регионы подавать заявки на онлайн-голосование. Об этом председатель ЦИК Элла Памфилова заявила на заседании с коллегами. По словам чиновницы, местным властям направлено письмо с предложением направлять заявки на участие в программе дистанционного голосования.

Требования к региону, критерии в расширенном виде мы еще вышлем, но скажу ещё примерно: это количество жителей, имеющих на портале Госуслуг учётные записи, сопоставленных данными ГАС "Выборы", количество жителей в регионах, количество интернет-пользователей среди избирателей субъекта Элла Памфилова, глава ЦИК РФ

Напомним, что ранее в ЦИК говорили о том, что онлайн-голосование в текущем году будет проведено только в шести российских регионах, включая столичный. Окончательный список будет определен после тестирования такого голосования весной 2021 года. С большей долей вероятности мероприятия состоятся в мае.

Памфилова: выборы в сентябре с высокой вероятностью пройдут в течение трех дней.

Фото: ЦИК России