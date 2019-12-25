Памфилова: выборы в сентябре с высокой вероятностью пройдут в течение трех дней

В ЦИК отметили улучшение эпидемиологической обстановки по стране.

Элла Памфилова заявила о том, что выборы в Госдуму в сентябре с высокой вероятностью пройдут в течение трех дней. Об этом председатель Центральной избирательной комиссии рассказала на заседании ведомства. Чиновница объяснила коллегам, что они должны быть готовы к такой ситуации.

Конечно, мы не могли не затрагивать тему возможного трехдневного голосования. Вероятность такая очень высокая с учетом того, как мы видим, в том числе хоть идет на улучшение, на спад, но никто не отменял мер санитарной безопасности. Я думаю, что это еще не скоро, когда мы откажемся от масок и прочего Элла Памфилова, глава ЦИК РФ

Напомним, что до 30 мая, пока проводятся выборы и довыборы в российских регионах, ЦИК будет применять временный порядок организации многодневного голосования. После этого федеральный орган изучит региональный опыт проведения таких мероприятия. К единому дню голосования чиновники разработают постоянный документ о порядке проведения выборов.

Онлайн-голосование на выборах в 2021 году пройдет в шести регионах.

Фото: Kremlin.ru