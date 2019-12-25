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Онлайн-голосование на выборах в 2021 году пройдет в шести регионах
Сегодня, 11:39
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lesjasap

Онлайн-голосование на выборах в 2021 году пройдет в шести регионах

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ЦИК будет принимать заявки от субъектов РФ. Точно электронное голосование состоится в Москве.

Онлайн-голосование на выборах в 2021 году пройдет в шести регионах. Об этом на заседании Центральной избирательной комиссии сообщила председатель Элла Памфилова. Чиновница уточнила, что в ближайшее время эксперты объявят о наборе заявок от субъектов РФ, которые считают, что смогут организовать мероприятия в дистанционном электронном формате.

Наряду с традиционным голосование дистанционное электронное голосование будет в пяти регионах, а также в Москве

Элла Памфилова, глава ЦИК России

В ЦИК уведомили журналистов о том, что порядок голосования будет единым, а федеральную платформу для голосования "Ростелеком" подготовит с "Минцифры". Исключением станет только Москва, которая имеет собственную электронную платформу для голосования.

Напомним, что выборы в Госдуму России состоятся в третье воскресенье сентября 2021 года (19 число). Одновременно с ними состоятся региональные и муниципальные выборы.

Эксперт оценил возможность увеличить количество видеокамер на выборы в Госдуму-2021.

Фото: Kremlin.ru

Теги: единый день голосования, москва, регионы, цик, элла памфилова
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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