Эксперт оценил возможность увеличить количество видеокамер на выборы в Госдуму-2021

Чем больше камер, тем больше доверие избирателей, считают эксперты.

ЦИК России рассчитывает, что на выборах в Госдуму-2021 будет использовано больше видеокамер, чем на президентских выборах 2018 года. В Минцифре настроены иначе и количество камер менять не планировали. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" считают, что ситуация еще может измениться.

Если камер на избирательных участках станет больше, то мера будет способствовать укреплению доверия населения, так как доступ к видео с камер открыт. В аппарате правительства уже заявили о массовой подготовке наблюдателей к грядущему голосованию.

В прошлые выборы президента камеры были установлены более чем на 43 избирательных участках и комиссиях, что составляет 40% от их общего числа.

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