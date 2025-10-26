В Петербурге на строящемся атомном ледоколе "Чукотка" запустили реактор

Установку вывели на минимально контролируемый уровень мощности.

Специалисты ОСК "Балтийский завод" запустили реакторную установку правого борта на строящемся атомном ледоколе "Чукотка". В пресс‑службе предприятия сообщили, физический пуск прошёл в штатном режиме, за процессом наблюдали представители компании‑разработчика реактора.

Установку вывели на минимально контролируемый уровень мощности. В рамках пуска специалисты также откалибровали пусковую аппаратуру: это позволило убедиться в корректной работе самого реактора, органов управления, а также систем защиты и контроля.

За несколько месяцев до запуска на Балтийском заводе провели масштабный комплекс пуско‑наладочных работ, в частности, испытали оборудование и протестировали системы безопасности и аварийной защиты. После того как будет выполнен физический пуск обоих реакторов "РИТМ‑200", предстоят комплексные испытания всей ядерной энергетической установки ледокола "Чукотка".

Ранее мы сообщали, что ледоколы "Чукотка" и "Ленинград" сохраняют график строительства без задержек.

Фото: Предприятие ОСК Балтийский завод