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Из Петебурга в Марсель отправили катушку весом 160 тонн для строительства самого большого реактора
Сегодня, 8:22
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Из Петебурга в Марсель отправили катушку весом 160 тонн для строительства самого большого реактора

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В мировом научном сообществе ИТЭР называют "будущим всей энергетической отрасли".

Из Петербурга в Марсель (Франция) отправили уникальное оборудование для строительства международного термоядерного реактора (ИТЭР). Несмотря на нынешние санкции, Россия принимает в проекте участие. Об этом сообщила пресс-служба Средне-Невского судостроительного завода.

Во Францию отправили катушку PF-1 весом 160 тонн, которая нужна для удержания плазмы в реакторе. Это первый магнит такого масштаба, созданный в России. Катушку строили и тестировали на протяжении 14 лет.

В мировом научном сообществе ИТЭР называют "будущим всей энергетической отрасли".

Фото: Средне-Невский судостроительный завод

Теги: марсель, реактор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Мировые новости, Картина дня,

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