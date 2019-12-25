Россия начала строительство реактора Брест-300 в Томской области

Стоимость строительства оценивается в 100 миллиардов рублей.

В Томской области стартовало строительство энергоблока с реакторной установкой на быстрых нейтронах БРЕСТ-300. Об этом пишет ТАСС.

Работы по энергетическому блоку ведутся при участии "Росатома" в городе Северск. Строительство энергоблока проходит в рамках проекта "Прорыв". По словам генерального директора государственной корпорации Алексея Лихачева, на месте строительства формируется "повестка страны до конца текущего столетия".

Здесь мы создаем основу не только чистой и безопасной энергетике завтрашнего дня, мы здесь создаем основу развития и укрепления лидерства России в новом технологическом укладе. Алексей Лихачев, глава "Росатома"

Сообщается, что введение в использование подобного вида установок поможет избежать техногенных катастроф, какие произошли в Чернобыле и Фукусиме. По данным "Росатома", БРЕСТ-300 заработает после 2025 года. Стоимость строительства оценивается в 100 миллиардов рублей.

Ранее Путин и Си Цзиньпин дали старт строительству новых блоков АЭС в КНР.

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