Госкорпорация также планирует получить лицензию на четвертый энергоблок осенью 2021 года.

"Росатом" может к осени 2021 года получить лицензию на строительство IV блока АЭС "Аккую". Об этом на пресс-конференции заявил первый заместитель руководителя по развитию и международному бизнесу государственной корпорации Кирилл Комаров. Чиновник объяснил, что заливка "первого бетона" для третьего блока атомной электростанции в Турции запланирован на следующую весну.

Нам недавно выдали разрешение на сооружение блока N3, до этого мы на третьем блоке тоже работали, у нас было ограниченное разрешение на работы, которые были связаны со всеми работами неядерного характера. "Первый бетон", я думаю, что это где-то будет весна следующего года Кирилл Комаров, представитель "Росатома"

По словам эксперта, лицензия на строительство четвертого энергоблока для АЭС "Росатом" получит к осени 2021 года. Все необходимые документы госкорпорация подала в мае текущего года. По словам Комарова, обычно лицензирование занимает чуть больше года.

"Росатом" планирует сделать арктический и тропический гибрид проекта плавучей АЭС.

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