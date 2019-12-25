"Росатом" может к осени 2021 года получить лицензию на строительство IV блока АЭС "Аккую". Об этом на пресс-конференции заявил первый заместитель руководителя по развитию и международному бизнесу государственной корпорации Кирилл Комаров. Чиновник объяснил, что заливка "первого бетона" для третьего блока атомной электростанции в Турции запланирован на следующую весну.
Нам недавно выдали разрешение на сооружение блока N3, до этого мы на третьем блоке тоже работали, у нас было ограниченное разрешение на работы, которые были связаны со всеми работами неядерного характера. "Первый бетон", я думаю, что это где-то будет весна следующего года
Кирилл Комаров, представитель "Росатома"
По словам эксперта, лицензия на строительство четвертого энергоблока для АЭС "Росатом" получит к осени 2021 года. Все необходимые документы госкорпорация подала в мае текущего года. По словам Комарова, обычно лицензирование занимает чуть больше года.
"Росатом" планирует сделать арктический и тропический гибрид проекта плавучей АЭС.
Фото: Pixabay.com
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