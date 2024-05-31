Петербургские ледоколы "Чукотка" и "Ленинград" сохраняют график строительства без задержек

Новые данные о ходе сборки ледоколов подтверждают сдачу в срок.

В Петербурге подтвердили, что строительство ледоколов "Чукотка" и "Ленинград" идёт строго по графику, а их ввод в эксплуатацию запланирован без переносов. Информацию предоставил генеральный директор "Объединённой судостроительной корпорации" Андрей Пучков после церемонии закладки ледокола "Сталинград". В городе уточнили, что ледокол "Чукотка" завершён на 70%. Судно планируют передать заказчику в декабре 2026 года. Ледокол "Ленинград" достиг 20% готовности, его сдача назначена на декабрь 2028 года. Оба судна относятся к проекту 22220. Их длина составляет 173,3 метра, ширина — 34 метра. Ледоколы способны проходить ледовые поля толщиной до 3 метров и рассчитаны на срок службы в 40 лет. Балтийский завод одновременно ведёт строительство ледокола "Сталинград" и многофункционального судна "Владимир Воробьев".

Ранее Piter.TV сообщал, что Балтийский завод установил второй жилой блок на атомный ледокол "Чукотка".

Фото: Telegram / ОСК