Охранник частной клиники, напавший на журналистку, предстанет перед судом в Петербурге

Он схватил сотрудницу редакции, чтобы забрать у нее телефон.

Прокуратура Василеостровского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54-летнего жителя Ленинградской области, которому вменяют ч. 3 ст. 144 УК РФ. Об этом рассказало надзорное ведомство 19 октября.

Следствие утверждает, что в апреле фигурант работал охранником в частной клинике эстетической медицины и хирургии на Среднем проспекте В. О. Когда журналисты зашли туда для съемки репортажа, мужчина начал пытаться воспрепятствовать их деятельности. Он схватил сотрудницу редакции, чтобы забрать у нее телефон, после чего применил физическую силу, выталкивая женщину из помещения.

Уголовное дело направлено в Василеостровский районный суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV