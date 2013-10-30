Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что число политических партий в РФ сократилось за два года в два раза. Она сослалась на данные Минюста, которые говорят о том, что в РФ сейчас насчитывается 36 политических партий. При этом две из них уже получили решения Верховного суда о ликвидации. Это партии "Возрождение аграрной России" и Объединенной партии людей ограниченной трудоспособности России".
Давайте вспомним: еще года два назад их было за 70.
Элла Памфилова, председатель Центризбиркома
Она назвала сокращение "естественным отбором".
Ранее ЦИК призвала регионы подавать заявки на онлайн-голосование.
Фото: pixabay.com
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