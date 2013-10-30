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Памфилова заявила, что число политических партий в РФ сократилось за два года в два раза
Сегодня, 16:14
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matveyvn

Памфилова заявила, что число политических партий в РФ сократилось за два года в два раза

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Она назвала сокращение "естественным отбором".

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что число политических партий в РФ сократилось за два года в два раза. Она сослалась на данные Минюста, которые говорят о том, что в РФ сейчас насчитывается 36 политических партий. При этом две из них уже получили решения Верховного суда о ликвидации. Это партии "Возрождение аграрной России" и Объединенной партии людей ограниченной трудоспособности России".

Давайте вспомним: еще года два назад их было за 70.

Элла Памфилова, председатель Центризбиркома

Она назвала сокращение "естественным отбором".

Ранее ЦИК призвала регионы подавать заявки на онлайн-голосование.

Фото: pixabay.com

Теги: минюст, памфилова, центризбирком
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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