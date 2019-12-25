В Петербурге отозвали заявку в ЦИК на дистанционное электронное голосование

Горизбирком Петербурга отозвал свою заявку на проведение дистанционного электронного голосования. Об этом 17 марта заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
На данный момент прорабатываются заявки из 9 регионов. В трех из них голосование в таком формате уже проводилось ― Курской, Нижегородской, Ярославской области. Также в списке Республика Бурятия, Республика Северная Осетия - Алания, Вологодская, Рязанская, Мурманская области и Севастополь.
По словам Памфиловой, в Петербурге "громко анонсировали" свою заявку, но потом ее отозвали. Председатель ЦИК считает, что горизибрком нужно продолжать оздоравливать.
Фото: vk.com/stpbik
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