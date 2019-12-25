В Петербурге отозвали заявку в ЦИК на дистанционное электронное голосование

По словам Памфиловой, у Северной столицы проблемы с механизмом "Мобильный избиратель", который позволяет выбрать место для голосования.

Горизбирком Петербурга отозвал свою заявку на проведение дистанционного электронного голосования. Об этом 17 марта заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

На данный момент прорабатываются заявки из 9 регионов. В трех из них голосование в таком формате уже проводилось ― Курской, Нижегородской, Ярославской области. Также в списке Республика Бурятия, Республика Северная Осетия - Алания, Вологодская, Рязанская, Мурманская области и Севастополь.

По словам Памфиловой, в Петербурге "громко анонсировали" свою заявку, но потом ее отозвали. Председатель ЦИК считает, что горизибрком нужно продолжать оздоравливать.

Фото: vk.com/stpbik