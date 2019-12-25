Избирком Петербурга направил в ЦИК данные по теме электронного голосования

На данный момент никаких решений со стороны ЦИК не принималось.

Петербург хочет стать одним из городов, в котором пройдет дистанционное голосование на парламентских выборов. Горизбирком уже подал заявку в ЦИК, узнал "78.ru".

В случае, если заявку одобрят, голосовать можно будет через Интернет. Летом 2020-го ЦИК не разрешил проводить в Северной столице онлайн-голосование, однако сейчас председатель Горизибркома сменился, и ситуация может измениться.

Точно известно, что дистанционное голосование будет в Москве.

Напомним, в 2021 году будут проходить выборы в Госдуму, а также Законодательное собрание Петербурга.

Фото: Piter.TV