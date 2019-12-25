Избирком Петербурга направил в ЦИК данные по теме электронного голосования

Петербург хочет стать одним из городов, в котором пройдет дистанционное голосование на парламентских выборов. Горизбирком уже подал заявку в ЦИК, узнал "78.ru".
В случае, если заявку одобрят, голосовать можно будет через Интернет. Летом 2020-го ЦИК не разрешил проводить в Северной столице онлайн-голосование, однако сейчас председатель Горизибркома сменился, и ситуация может измениться.
Точно известно, что дистанционное голосование будет в Москве.
Напомним, в 2021 году будут проходить выборы в Госдуму, а также Законодательное собрание Петербурга.
Фото: Piter.TV
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