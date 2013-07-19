Госдума отменила "день тишины" перед выборами

Госдума одобрила поправку, которая отменяет "день тишины" перед выборами. Об этом было сообщено на пленарном заседании.
С такой инициативой выступил кабинет министров.
Изменения внесут в законы "Об основных гарантиях прав и права на участие в референдуме граждан РФ" и "О выборах депутатов Государственной думы ФС РФ". Согласно нововведению, теперь предвыборная агитация обязана завершиться в полночь первого дня выборов в случае проведения многодневного голосования.
Отметим, что, согласно новому законопроекту, проведение политической агитации в день голосования запрещено.
По словам заместителя председателя ЦИК Николая Булаева, такая поправка поможет кандидатам получить дополнительное время на работу с избирателями.
Ранее мы сообщали, что Евгений Ройзман отказался выдвигаться на выборы в Госдуму.
Видео: Государственная дума
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все