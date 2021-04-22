Евгений Ройзман отказался выдвигаться на выборы в Госдуму

По словам политика, для участия в кампании у него нет "технической возможности".

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сообщил журналистам, что не намерен выдвигаться на выборы в Государственную Думу в 2021 году. Об этом он заявил на пресс-конференции.

По словам Ройзмана, для его участия в кампании нет "технической возможности".

Я не пойду в Государственную думу. Я принял решение не участвовать в этом процессе по ряду причин. Одна из первых и основных причин – техническая невозможность. Ни одна партия не дает гарантии, что меня зарегистрируют. Евгений Ройзман, экс-мэр Екатеринбурга

Ройзман также отметил, что не сможет принять участие в выборах в качестве самовыдвиженца. Он напомнил, что на нотариальное заверение подписей потребуется несколько десятков миллионов рублей. По его словам, лучше эти деньги собрать на лечение больного ребенка.

Однаго Ройзман отметил, что не собирается покидать политическое поле и намерен принять участие в других кампаниях.

Ранее бывшего мэра Екатеринбурга оштрафовали за участие в несогласованной акции.

Видео: Telegram / URA.RU