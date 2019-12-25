Рассмотрение второго административного дела в отношении Евгения Ройзмана пройдет сегодня же.

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана оштрафовали за участие в несогласованной акции. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на собственного корреспондента, который находится в зале Октябрьского районного суда города. Бывшему чиновнику придется выплатить 20 тысяч рублей из-за своего участия в протестах 23 января в поддержку Алексея Навального.

Напомним, что в отношении Евгения Ройзмана были возбуждены два административных дела, касающиеся нарушений по части 5 статьи 20.2 КоАП. Суд подтвердил данные о том, что мужчина 23 января в Екатеринбурге с 14 часов до 16.15 вечера по московскому времени находился на несогласованной акции протеста. Он отказался выполнить законное требование представителя полиции.

Признать Ройзмана Евгения Вадимовича виновным… Подвергнуть административному наказанию в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. судья Октябрьской районной инстанции Екатеринбурга

В рамках заседания Евгений Ройзман заявил, что является самозанятым гражданином. Защита бывшего мэра Екатеринбурга заявляла ходатайства об обеспечении участия в заседании представителя прокуратуры Октябрьского района Екатеринбурга. Адвокат также требовал исключить из рассмотрения шесть недопустимых доказательств вины своего клиента.

Рассмотрение второго административного дела в отношении Евгения Ройзмана об участии в несогласованной акции 31 января состоится 26 марта.

На Ройзмана составили протоколы за участие в акциях в поддержку Навального.

Фото: Telegram/РИА Новости