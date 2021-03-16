На Ройзмана составили протоколы за участие в акциях в поддержку Навального

Он отказывался подписывать протоколы и заявил, что будет давать показания в суде.

На бывшего мера Екатеринбурга Евгения Ройзмана составили протоколы за участие в акциях в поддержку Алексея Навального. Об этом политик сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Постановления об административных правонарушениях Ройзману вручили сотрудники полиции, когда тот прилетел в аэропорт Кольцово. Он отказался подписывать протоколы и заявил, что будет давать показания в суде. Бывшего мэра обвиняют в нарушении порядках на митингах, которые прошли 23 и 31 января в Екатеринбурге.

Напомним, Евгений Ройзман занимал должность мэра Екатеринбурга с 2013 по 2018 год.

Ранее стало известно, что Навальный отказался участвовать в суде по видеосвязи из колонии.

Видео: Telegram/URA.RU