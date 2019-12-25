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Навальный отказался участвовать в суде по видеосвязи из колонии
Сегодня, 10:46
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lesjasap

Навальный отказался участвовать в суде по видеосвязи из колонии

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Рассматривается жалоба стороны защиты на бездействие следствия.

Российский оппозиционер Алексей Навальный отказался участвовать в суде по видеосвязи из колонии. Об этом сообщил журналист ТАСС, который находится в зале заседания 235-го Гарнизонного военного суда, в котором рассматривается жалоба стороны защиты на бездействие следственных органов после госпитализации Навального в Москве летом прошлого года. 

Навальный был уведомлен о возможности участвовать из колонии по видеосвязи. Он сказал, что не возражает против проведения судебного заседания в его отсутствие с участием его представителя. Соответствующее его ходатайство поступило в суд.

Председательствующий судья Андрей Толкаченко.

Сейчас Алексей Навальный находится в колонии в Покрове. Туда его доставили для отбывания срока заключения по уголовному делу "Ив Роше". Ранее адвокат Владлен Лось обратился в Главное военное следственное управление с заявлением о возбуждении дела против предполагаемых сотрудников ФСБ, который его клиент обвинил в собственном отравлении. Следствие не нашло оснований для проведения проверки. Оно также не выявило признаков преступлений в действиях силовиков.

Кинокритики поссорились из-за выдвижения Навального на премию "Белый слон".

Фото: Telegram/BAZA
 

Теги: 235 военный гарнизонный суд, алексей навальный, видеосвязь, колония
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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