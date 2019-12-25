Рассматривается жалоба стороны защиты на бездействие следствия.

Российский оппозиционер Алексей Навальный отказался участвовать в суде по видеосвязи из колонии. Об этом сообщил журналист ТАСС, который находится в зале заседания 235-го Гарнизонного военного суда, в котором рассматривается жалоба стороны защиты на бездействие следственных органов после госпитализации Навального в Москве летом прошлого года.

Навальный был уведомлен о возможности участвовать из колонии по видеосвязи. Он сказал, что не возражает против проведения судебного заседания в его отсутствие с участием его представителя. Соответствующее его ходатайство поступило в суд. Председательствующий судья Андрей Толкаченко.

Сейчас Алексей Навальный находится в колонии в Покрове. Туда его доставили для отбывания срока заключения по уголовному делу "Ив Роше". Ранее адвокат Владлен Лось обратился в Главное военное следственное управление с заявлением о возбуждении дела против предполагаемых сотрудников ФСБ, который его клиент обвинил в собственном отравлении. Следствие не нашло оснований для проведения проверки. Оно также не выявило признаков преступлений в действиях силовиков.

Кинокритики поссорились из-за выдвижения Навального на премию "Белый слон".

Фото: Telegram/BAZA

