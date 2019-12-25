Суд рассмотрит дела бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана 26 марта

В отношении политика рассматриваются два административных дела.

Суд рассмотрит административные дела в отношении бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана 26 марта. Об этом сообщили местные журналисты со ссылкой на пресс-службу Октябрьского суда города. Известно, что экс-чиновника подозревают в нарушениях, связанных с несанкционированными акциями в поддержку Алексея Навального 23 и 31 января.

Напомним, что Евгений Ройзман был задержан 13 марта на съезде муниципальных депутатов в Москве. В тот день представители закона задержали на мероприятии порядка 200 человек. Их обвинили в нарушении санитарно-эпидемиологических требований. Также в полиции уточнили, что в списке оказались лица, признанные членами нежелательной в России организации.

Когда бывший глава Екатеринбурга вернулся в город, уже на территории аэропорта "Кольцово" к нему подошли полицейские. Они ознакомили с составленными на него протоколами об участии в незаконных акциях.

Фото: Piter.tv

