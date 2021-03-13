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В Москве на форуме независимых депутатов прошли задержания

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СМИ говорят о задержании Андрея Пивоварова, Евгения Ройзмана и других политиков.

В Москве на форум независимых депутатов "Муниципальная Россия" пришли сотрудники полиции. Об этом сообщили журналисты телеканала "Дождь". По данным СМИ, в настоящее время правоохранительные органы задержали Евгения Ройзмана, Илью Яшина, Владимир Кара-Мурзу-младшего, Андрея Пивоварова и Юлию Галямину. Об этом заявила координатор проекта "Открытая Россия" Татьяна Усманова авторам "Новой газеты".

Уточняется, что в правоохранительных органах прокомментировали ситуацию. Оперативники заявили журналистам, что мероприятие в столице проводят представители "нежелательной организации". Именно поэтому некоторые участник форума были задержаны для проверки.

В Москве задержали водителя с долгом в 4 млн рублей по штрафам.

Видео: Telegram/Телеканал Дождь

 
Теги: евгений ройзман, москва, форум независимых депутатов
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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