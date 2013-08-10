В Москве задержали водителя с долгом в 4 млн рублей по штрафам

Выяснилось, что на автомобиль наложен арест в связи с неуплатой собственником штрафов на общую сумму около 3 млн рублей и более 1 млн рублей пени.

В Москве задержали мужчину, который имел свыше 2 тыс. штрафов за нарушение правил дорожного движения на 4 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД России.

Полицейские остановили автомобиль Toyota Land Cruiser. За рулем был 35-летний мужчина. Позднее выяснилось, что водитель не сдал экзамен на знания правил дорожного движения и не восстановил свое специальное право на управление автомобилем по истечении срока лишения. Сотрудники ДПС общались с нарушителем через приоткрытое окно, потому что он не хотел выходить из машины и заблокировал все двери. Полицейские настойчиво попросили покинуть салон, но мужчина отказался. В итоге им пришлось разбить стекло передней двери, разблокировать замки и задержать нарушителя. Затем водителя доставили в отделение полиции.

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Видео: РЕН ТВ