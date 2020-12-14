Пригожин предложил накормить Нацгвардию США

Пригожин сослался на публикацию американского сайта FrontPage Magazine. Он заявил, что американские власти «не только отравляли, но и унижали солдат гнилой и несъедобной пищей».

Бизнесмен из Петербурга Евгений Пригожин предложил мэру Вашингтона свои услуги по обеспечению солдат Национальной гвардии США качественной едой. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Петербургский бизнесмен посчитал, что солдаты нуждаются в качественной еде. Он предложил мэру Вашингтона округа Колумбия сделку со своей компанией "Конкорд". По его словам, организация может обеспечить доставку качественной еды для сотрудников Национальной гвардии. Пригожин подчеркнул, что готов предложить долгосрочное деловое партнерство. Чиновник заверил, что в меню его компании отсутствуют черви и металлическая стружка. Он уверен, что "все будут сыты и счастливы".

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Фото: pixeles.com