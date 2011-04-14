Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело за соглашение о пребывании ЧФ РФ в Крыму. Об этом сказано в сообщении на сайте СБУ.
В материале сказано, что Украина получила скидку на газ в обмен на продление пребывания российского Черноморского флота в Крыму после 2017 года на 25 лет. Это предусмотрено в рамках договоренностей.
Напомним, что за ратификацию голосовали 236 депутатов, против – 226 депутатов. В этой связи экс-президента Януковича на Украине уже подозревают из-за этого в госизмене.
Ранее мы сообщили, что ФСИН предложил направить заключенных на очистку Арктики.
Видео: YouTube / НАШ
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