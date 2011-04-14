Следователи исследуют обстоятельства подготовки и подписания 21 апреля 2010 года «соглашения между Украиной и Россией по вопросам пребывания Черноморского флота России на территории Украины до 2042 года».

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело за соглашение о пребывании ЧФ РФ в Крыму. Об этом сказано в сообщении на сайте СБУ.

В материале сказано, что Украина получила скидку на газ в обмен на продление пребывания российского Черноморского флота в Крыму после 2017 года на 25 лет. Это предусмотрено в рамках договоренностей.

Напомним, что за ратификацию голосовали 236 депутатов, против – 226 депутатов. В этой связи экс-президента Януковича на Украине уже подозревают из-за этого в госизмене.

Ранее мы сообщили, что ФСИН предложил направить заключенных на очистку Арктики.

Видео: YouTube / НАШ